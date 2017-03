Targul de imobile, deschis la Moldexpo. Agentiile si-au scos la rampa cele mai bune oferte si afirma ca au pregatit si reduceri - VIDEO

O astfel de vila de poveste sau un apartament de vacanta in Cipru pe malul marii ofera o companie cipriota intrata pe piata de la noi anul trecut. O astfel de placere costa insa.

100 de mii de euro costa o locuinta cu trei camere si terasa, iar pentru un apartament cu o singura odaie, pretul porneste de la 24 de mii de euro. Putini sunt insa cei care cauta asa ceva. Prin urmare, si cele mai multe oferte sunt pentru apartamentele din Chisinau.

Eugen TANTAR, DIRECTOR COMPANIE: "La un nivel avem 16 apartamente de penthouse….Peste o mie de locuri de parcare. Amplasarea acestui complex este vizavi de parcul de pe bulevardul Moscovei."

Cei mai pretentiosi isi pot ochi un apartament intr-un complex rezidental cu toate comoditatile si chiar mai mult.

Treistan VITALIE, AGENT IMOBILIAR: "Parterul sa fie in marmura, cu havuz, cu receptie, cu paza 24 din 24, curatenie in fiecare zi in casa, sase ascensoare, fatade ventilate aproape totul din stilcla si marmura."

Si totusi, oamenii spun ca si-ar dori sa mai scape de galagia din oras si sa se retraga, poate, in suburbii.

“Cum a-ti dori sa fie locuinta? Nici mare nici mic.”

"Preferam apartamente cu terenuri de joaca."

"La preturi mai mici."

Cei care isi doresc o locuinta in suburbii, au de unde alege. Oferte sunt si pentru cei carora le place aglomeratia. Iar daca aveti deja o locuinta, la targ puteti gasi ofertele designerilor, care va pot ajuta sa va amenajati apartamentul sau casa.

In acest an, preturile sunt in scadere cu 5 la suta, comparativ cu anul trecut, spun expertii. Si chiar daca vizitatorilor preturile li se par astronomice, expertii spun ca apartamentele s-au ieftinit usor in ultima perioada.

Vadim LIMAR, EXPERT IMOBILIAR: “Cumparatorii sunt 50 la 50. Pot plati integral sau credit."

Targul de Imobile va fi deschis pana pe 2 aprilie.