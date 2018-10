Tarife mai mici la energie. Costurile operationale ale companiei Gas Natural Fenosa scad cu 20% - mold-street.com

Pe 28 septembrie, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANR) a aprobagt valoarea costurilor de baza pentru primul an de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea de energie electrica de catre furnizorul final si furnizorul de servicii universale in anul de baza 2018.

Costuri mai mici cu 20%

Astfel, costurile de baza ale furnizarii energiei la preturi reglementate pentru Gas Natural Fenosa Furnizare Energie au fost aprobate in valoare de 62 milioane lei, care includ: costurile de personal - 21 milioane lei; costurile materiale - 0,7 milioane lei; cheltuiel pentru serviciile organizatiilor terte - 40,3 milioane lei.

Aceasta presupune o scadere a cheltuielilor de functionare recunoscute pentru Gas Natural Fenosa Furnizare Energie de aproximativ 20%.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM