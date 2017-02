Tata si fiu, prinsi la frontiera de stat cum transmiteau pe furis un colet enorm. Afacerea de familie ilegala, pusa la cale de cei doi - VIDEO

Potrivit Politiei de Frontiera, cei doi au fost retinuti la Frontiera Lipcani, la data de 15 februarie.

Unul dintre ei avea in spate un colet voluminos, ajuns pe malul Prutului acesta a transmis peste rau obiectul altor doi insi din Romania.

Politistii de frontiera au monitorizat actiunile persoanei in cauza si in momentul cand impreuna cu partenerul care ducea observatia, au disparut in curtea unei case, au intervenit pentru retinerea acestora.

Din cercetarile primare s-a aflat ca este vorba despre doi locuitori ai satului Pererita, tatal de 43 de ani si fiul de 15 ani. Ambii au recunoscut ca au transportat tigari peste frontiera de stat, cu scop de a obtine un profit.

Politistii de frontiera continua investigatiile in vederea stabilirii tuturor circumstantelor si atragerii la raspundere a moldoveanului, care risca o amenda contraventionala.