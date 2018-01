Tatal adolescentului care a impuscat mortal baietelul de 6 ani din Telenesti, trimis in judecata. Ce risca - VIDEO

Potrivit procurorilor, barbatul este cercetat pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc. Acesta risca pana la 3 ani de inchisoare.

Baietelul de 6 ani a disparut pe 18 noiembrie, dupa ce a mers sa se joace cu prietenul sau de 14 ani. El a fost cautat de rude o noaptea intreaga, iar a doua zi a fost gasit fara suflare de catre salvatori intr-o fantana.

Baiatul era impuscat in umar, iar medicii legisti au constatat ca a murit din cauza hemoragiei provocate de impuscatura. Atunci, adolescentul de 14 ani si tatal acestuia au fost retinuti atunci pentru 72 de ore. Doua zile mai tarziu insa au fost eliberati. Adolescentul este cercetat in libertate pentru omor din imprudenta, iar tatal acestuia - in arest preventiv.