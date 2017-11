30 de zile de arest pentru tatal micutilor, care au ars de vii in incendiul din satul Danu, Glodeni.

Informatia a fost confirmata de catre purtatorul de cuvant al IGP, Mariana Betivu.

Potrivit sefului adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, barbatul este cercetat pentru lipsire de viata din imprudenta.





Mama copiilor are parte acum de consiliere psihologica, fiind intr-un centru de reabilitare din orasul Glodeni. Ea le-a spus politistilor ca a pornit aragazul si s-a culcat langa bebelusul sau. Dupa ce s-au facut cercetari la fata locului, s-a stabilit ca aragazul a continuat sa functioneze, iar un ceaun, pus pe foc, era topit. Aceasta ar fi si cauza izbucnirii flacarilor, afirma oamenii legii.





Incendiul s-a produs in noaptea de marti spre miercuri. Cei trei copii aflati in locuinta nu au putut fi salvati, desi parintii erau acasa. Astfel, si-a pierdut viata o fetita de 7 ani, un baietel de 4 ani si un bebelus de numai o luna.





Incendiul de la Glodeni: tatal dormea in casa, mama spala un carucior afara. Autoritatile au deschis un dosar penal pentru lipsire de viata din imprudenta. De ce nu au reusit sa-si salveze micutii