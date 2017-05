Tatiana Tabuleac, stabilita de mai multi ani la Paris a revenit la Chisinau: cititorii au facut coada, intr-o librarie din capitala, pentru a primi un autograf de la scriitoare - VIDEO

Romanul “Vara in care mama a avut ochii verzi” are o derulare mai putin obisnuita. O mama aflata pe moarte si un fiu, care hotarasc sa traiasca viata din plin in ultimele clipe.

Tatiana TABULEAC, SCRIITOARE: “Istoria este reala cu elemente de fictiune, sunt personaje care le-am intalnit pe parcursul celor 10 ani in Franta”.

Tatiana Tabuleac spune ca initial nu si-a propus sa vina cu ceva neobisnuit. Si-a insirat gandurile pe foaie in doar doua luni. Astazi se declara multumita de reactia cititorilor.

Tatiana TABULEAC, SCRIITOARE: “Poate este un pic mai dura insa dupa cum au aratat aceste 6 luni de cand carte este in vanzare, inseamna ca poate sa citeasca carti mature.”

Si aseara mai multa lume a cumparat romanul, mai ales ca a primit si un autograf din partea autoarei. In Cadrul zilelor literaturii romane la Chisinau a trecut pentru prima data Prutul, scriitorul Dan Coman.



Dan COMAN, SCRITOR: "E o mare bucurie sa fiu la Chisinau, mai ales aici, visul meu s-a indeplinit.”

Cei prezenti la serile de lectura spun ca vor sa distruga stereotipul ca astazi nu se mai citeste. Iar faptul ca au venit la librarie si nu au mers in alta parte, vorbeste de la sine.

"Inatalnirea cu scriitorii este o idee fenominala.”

Timp de 4 zile mai multi scriitori de la noi si din Romania s-au intalnit cu cititorii si le-au oferit autografe. Evenimentul s-a desfasurat la Chisinau, Balti, Cahul si se incheie in aceasta seara.