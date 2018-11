Tauber, despre protestele moldovenilor din Italia, in timp concertelor organizate de Sor: "In spatele acestor atacuri stau ramasitele lui Nastase, Sandu, Usatii si Filat"

Marina TAUBER, VICEPRESEDINTE PARTIDUL SOR: "Ma adresez tuturor concetatenilor, va multumim pentru interesul manifestat fata de evenimentele din Italia. Noi am postat pe pagina de facebook a partidului ca vom veni cu detalii despre motivenle amanarii cu diaspora, planificate pe 25 noiembrie, duminca trecuta. A venit timpul sa discutam despre situatia creata.

E prima conferinta din viata mea la care vin cu emotii negative si inima grea. Ramane un sentiment dureros si gust amar la cele simtite de noi in Torino. De obicei, noi, cei din Partidul Sor venim cu proiecte frumoase, dar astazi venim cu concluzii si informatii dificile sa credem. Sunt niste detalii si noutati negative.

Nu este un secret ca liderul nostru, Ilan Sor are relatii bune. Noi impreuna cu colegii din Europa am hotarat ca trebuie sa facem ceva concret, ceva acum si aici. Noi, nu doar promite, dar si facem fapte concrete. Speculatiile pe tema ca noi am inceput concerte si intalnirile pe tema electorala, nu sunt adevarate.

Noi am devenit prieteni cu cei din diaspora, concetatenii nostri traiesc foarte greu si in conditii dificile in strainate.





Au inceput atacurile la Venetia si Torino. In spatele acestor atacuri stau ramasitele lui Sandu, Nastase, Usatii. Sustinatorii lui Sandu si Nastase au inceput sa ofenseze. Acesta este primul semnal. Protestele de acolo au fost dirijate de site-urile lui Usatii. Provocatorii si sustinatorii lui Sandu au amenintat eurodeputatul. In Europa a pornit un atac asupra oficialilor din Italia.





Imi este rusine cum a fost prezentata tara noastra in fata oficialitatilor italiene. Noi nu intelegem de ce opozitia pro-europeana crede ca detine monopol pe Europa si pe diaspora. Noi vom continua sa protejam membrii diasporei noastre.





Am primit mesaje ca lumea doreste ca noi sa continuam activitatea noastra. Dupa evenimentele din Torino, politia italiana este implicata si tot ce se intampla este un atac asupra concetatenilor. Noi nu facem activitati pentru voturi, dar pentru sustinerea concetatenilor nostri.





PAS, PLDM si Usatii sa nu se uite in farfuria vecinilor."

Partidul Sor a organizat pana acum concerte in doua orase italiene, la Venetia si Torino. La ambele evenimente organizatorii au fost huiduiti de moldovenii din diaspora.

La concertul organizat de Sor la Torino, mai multe persoane au parasit sala, iar unii spectatori spun ca au fost insultati de organizatori. Intr-o postare pe facebook, Partidul Sor a anuntat ca sala a fost plina si totul s-a desfasurat conform programului anuntat.

Serviciul de presa al formatiunii sustine ca manifestantii sunt niste provocatori platiti de liderii partidelor pro-europene de dreapta.

Cu proteste au fost intampinati membrii formatiunii primarului de Orhei si la Venezia, acolo unde vicepresedinta partidului, Marina Tauber, a fost huiduita. Manifestantii au luat-o la rost pe aceasta si au cerut ca edilul de la Orhei, condamnat in dosarul BEM de prima instanta, sa fie bagat la puscarie.

