Taxa vamala redusa la importul de zahar in Moldova nu mai este ajutor de stat - mold-street.com

Decizia a fost luata in baza unui raport de monitorizare a schemei de ajutor de stat existent privind aplicarea taxei vamale reduse de 8% la importul de zahar si produse zaharoase in limita contingentelor tarifare, atat din statele UE, cat si din alte tari cu care Republica Moldova nu are acorduri de comert liber.

Masura de sprijin de zeci de milioane de lei

Consiliul Concurentei a constatat ca masura de sprijin ce a fost stabilita in Codul Fiscal, nu cade sub incidenta Legii cu privire la ajutorul de stat si ca in anii 2011-2013, valoarea acesteia a oscilat intre 32 si 58 de milioane de lei.





