"Te scoli, bei agheasma, mananci nafura, faci cruce” "De Pasti vom fi in Cehia" "Postul nu-i pentru barbati, tii o zi, doua si pe urma mananci jumate de porc". Ce fac deputatii de Pasti - VIDEO

Desi in legislativ se poarta uneori nu tocmai crestineste, in ajun de Paste parlamentarii devin cei mai evlaviosi. Din noi trebuie sa iasa bunatatea, spun liderii de partide. Mai mult, politicienii se arata bucurosi sa renunte la primele de Pasti, care in alti ani ajungeau si la zeci de mii de lei, doar ca sa impace poporul. In rest, spun deputatii, respecta in fiecare an traditiile cu sfintenie.