Tehnica militara aeriana si rachete, expuse la Durlesti. In felul acesta, Regimentul de Rachete Antiaeriene “Dimitrie Cantemir” a sarbatorit 26 de ani de la fondare - VIDEO

Momentul cel mai interesant al manifestatiei care a adunat zeci de curiosi in jur a fost cel in care militarii din Regimentul de Rachete Antiaeriene au simulat trageri din artilerie. Toti s-au declarat mandri ca au reusit sa impresioneze, dar si pentru faptul ca indeplinesc, spun ei, o misiune de onoare.

“Sunt mandru ca servesc in acest regiment, as sfatui fiecare barbat, e o scoala foarte interesanta si care prinde de folos invata disciplina, organizare.”

Ghenadie Gulei cunoaste toate tehnica militara din dotare ca pe o poezie invatata pe de rost. El ne-a spus ca armamentul de care dispunem este pentru aparare, iar rachetele pot nimici orice aparat de zbor aflat la o distanta mica.

Iar Ecaterina Braga, una dintre putinele curajoase care s-au incumetat sa faca militarie cot la cot cu barbatii in acest regiment, afirma ca aceasta este o scoala buna pentru orice femeie. Disciplina este primul lucru pe care l-a invatat aici.

Ecaterina Braga, CAPITAN DE JUSTITIE: “Mereu concurez cu barbatii pozitiv.”

La eveniment au fost prezenti parintii si rudele militarilor care I-au admirat si I-au scaldat in complimente si felicitari.

“Este binevenita, isi face datoria de soldat, suntem mandri ca avem asa copil.”

“Cum sa va spun este mandria noastra, mult sa schimbat, noi tare bucurosi suntem ca el slujeste.”

Oaspetii de onoare au fost, totusi, copiii de la gradinita numarul doi din Durlesti. Acestia au fost primii care au ocupat locurile in blindate si au examinat fiecare buton din interior.

"Ce ai vazut astazi aici? - Soldati, masini de atac, unde se antreneaza."

“ Am vazut un tanc, era distractiv sub masina.”

La final toti s-au asezat la un ospat ostasesc, iar picii au avut parte si de inghetata. A rasunat muzica populara, lautarii au facut atmosfera de petrecere, iar militarii s-au prins in hora. Regimentul "Dimitrie Cantemir" a fost fondat in mai 1992 si are misiunea de a supraveghea si apara spatiul aerian al Republicii Moldova.