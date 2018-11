Telefoane mobile de ultima generatie pentru angajatii Curtii de Conturi. Cinci gadgeturi de tip Iphone X ar urma sa fie cumparate - VIDEO

Veaceslav UNTILA, PRESEDINTELE CURTII DE CONTURIUNTILA: “Noi nu am cumparat nimic si cred ca nici nu o sa cumparam, o sa mergem la variante simple.Cu cat mai performant vrei sa faci un serviciu, cu atat mai mult deranjezi lumea./Noi nu am scris ca vrem un telefon cu X10 sau 27, noi am pus perimetrii cei mai inalti care ne trebuiesc noua. Nu e vorba de telefon, ci de o platforma informationalacare o sa ne asigure monitorizarea proceselor de audit 24 din 24.”

Veaceslav Untila spune ca acest concurs a fost anuntat pentru a analiza preturile care vor veni de la ofertanti. Telefoanele ar urma sa fie folosite de supervizorii din cinci domenii de audit ale Curtii de Conturi, scrie Ziarul de Garda.