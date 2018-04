Cu wi-fi, telefoane mobile, fise de poker, rachiu si droguri in celule. Ce au gasit autoritatile in camerele unor detinuti din penitenciarul de la Lipcani

Potrivit oamenilor legii, obiectele ar fi fost trecute ilegal cu ajutorul angajaţilor penitenciarulul.

Astfel, in urma mai multor perchezitii, in mai multe celule, dar şi asupra deţinuţilor penitenciarului autoritatile au gasite mai multe telefoane mobile, cartele SIM, acumulatoare, încărcătoare pentru telefoane mobile, 47 litri de băutură alcoolică ”basamac”, seturi de cărţi de joc, bani, modem WiFi, căşti pentru telefon mobil, de fişe pentru ”poker” si pacheţele in care ar fi fost stupefiante.

Anterior, o persoana a incercat sa-i dea unui detinut un telefon mobil si droguri, ascunzandu-le in branza. Aceasta risca o amenda de 25 mii de lei.

Pentru asemenea actiuni, legislaţia prevede o amendă de pana la 42 de mii de lei sau pana 3 ani de inchisoare.