Temeperaturile de -20 de grade i-au determinat pe ingrijitorii de la gradina zoologica din capitala sa bage animalele in adaposturi - VIDEO

Astazi la gradina zoologica din capitala era pustiu. Nu doar vizitatorii stau la caldut, dar si animalele sensibile la frig au fost bagate la adaposturi. Astfel volierele papagalilor, a maimutelor si a suricatelor sunt goale.

Eugeniu MATVEEV, VICEDIRECTOR GRADINA ZOOLOGICA: "Aici este sectia de primate unde sunt intretinute circa 20 de exemplare.//Pe timpul de iarna sunt intretinute in incaperea aceasta unde se mentine o temperatura constanta in mediu de la 20 la 21 de grade.// Aici se mentine umiditatea, lumina zilei."

Chiar si in adaposturile de iarna, vizitatorii pot vedea papagalii nu insa si maimutele.

Eugeniu MATVEEV, VICEDIRECTOR GRADINA ZOOLOGICA: “Aici se intretin peste 200 de exemplare de diferite marimi.//Se simt bine, la unii ati vazut este sezonul de reproducere, sunt puisori pe jos.//Nu-i sperie gerul deoarece le cream conditiile de care au nevoie.// Necatand la faptul ca este incalzire in toata incaperea la fiecare in volier au si incalzire locala.”

Potrivit administratiei, celelalte animale de la zoo cum ar fi camilele, zebrele, leii, sau tigrii rezista la temperaturi scazute. Unele animale primesc mai multa hrana, pentru a putea face fata iernii. Rezista la frig si cei 4 delfini de la delfinariu. Bazinul unde au loc spectacolele, pe timp de iarna, a fost acoperit.

Adrian FOCSA, ADMINISTRATOR DELFINARIU: "19 grade este aerul si apa este in jur de 18-20 de grade.// Conditiile noastre sunt mult mai bune. Mamiferele care petrec in mare in sezonul de iarna este mult mai dificil."