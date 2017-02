Termoelectrica vrea sa modernizeze sistemul de incalzire din capitala. Locatarii vor decide singuri cand sa deschisa robinetul si vor plati doar pentru cat consuma - VIDEO

124 de blocuri locative si 34 de institutii publice vor avea pana la finele acesui an un sistem de termoficare modernizat. Mai exact, vor fi instalate puncte termice individuale, ceea ce le va permite beneficiarilor sa se conecteze independent la incalzire.

Veaceslav ENE, DIRECTOR TERMOELECTRICA: "Nu este nevoie de dispozitia primarului, la dorinta se contecteaza macar si in luna iunie daca este necesitate."

Noul sistem va permite o distributie uniforma a caldurii, iar temepratura din calorifere se va regla automat in functie de vremea de afara si programul ales de locatari.

Valeriu TRIBOI, VICEMINISTRU AL ECONOMIEI: "Inchipuitiva ca acasa aveti un boiler. Exact un boiler de asta va fi in punctul Individual termic, interactioneaza cu apa din interiorul cladirii, ori apa menajera ori caldura."

Din cele 124 de blocuri vor fi selectate 17, care vor fi complet modernizate si va schimbata si metoda de livrare a agentului termic, de pe verticala, pe orizontala. Astfel, fiecare apartament va avea propriul contor, locatarii isi vor regla singuri temperatura si vor achita doar atat, cat consuma.

Veaceslav ENE, DIRECTOR TERMOELECTRICA: "Vor fi selectate cele mai vulnerabile blocuri locative, in functie de lipsa de apa calda menajera, lipsa numarului mare de partamente debransate."

Acest lucru va permite si o economie la consum de circa 30 de procente. Locatarii insa vor trebui sa achite pentru schimbarea tevilor si a caloriferelor din locuinta.



Valeriu TRIBOI, VICEMINISTRU AL ECONOMIEI: "Daca astazi el plateste 1000 de lei si de mainte 700 de lei. Pe viitor el isi va recupera pe parcurs la 5-7 de ani toti banii care au fost cheltuiti."

Veaceslav ENE, DIRECTOR TERMOELECTRICA: "Finisarea proiectului va avea loc pana la inceperea sezonului rece 2017. Lucrarile vor fi asumate de Termoleectrica."

Lucrarile de modernizare sunt desfasurate in cadrul unui proiect creditat de BERD cu 3,4 milioane de euro. Un astfel de sistem de incalzire exista deja in capitala. Pentru instalarea acestuia, fiecare locatar a platit in jur de o mie de euro.

Fiind un proiect pilot cu 25 de mii de euro a contribuit si Termoelectrica, altfel ar fi fost mult mai scump. Oamenii care vor sa-si schimbe sistemul de incalzire trebuie sa depuna o cerere la Termoelectrica. Pentru inlocuirea intregului sistemului de incalzire este nevoie de acordul tuturor locatarilor.