Temperaturile de primavara si soarele bland i-au scos pe oameni din case, asa ca parcurile au fost pline. Vezi care este prognoza meteo pentru urmatoarele zile

"O priza iernatica, primavaratica si in suflet la fel. Amandoi de manuta. Ne simtim bine. Cand ultima data v-ati plimbat? -Cand a fost, vre-o trei luni in urma."

"Emotii favorabile pentru asa un timp luminos. Asteptam cu mare placere primavara. Cam demultisor nu ne-am plimbat, era rece. Acum am iesit cu placere."

"O zi minunata cu soare, care de mult era asteptata de cetatenii orasului. "

Intr-adevar, obositi de atata ger, oamenii au umplut astazi parcurile. La Valea Morilor ai fi putut crede ca are loc vreun miting. Soarele i-a adunat pe toti.

"Super frumos. E foarte multa lume. Atata lume nu am vazut de asta vara."

"Astazi a fost o zi chiar foarte calduroasa si am iesit cu toti prietenii. Am iesit toti, cu copiii la plimbare."

"Se simte mirosul primaverii, chiar si unele ramuri au inceput sa inverzeasca."

Unii au profitat de timpul frumos si au iesit sa faca un pic de miscare.

"Noi ne-am antrenat la acelea pentru copii, si nu am inghetat, ca am pus in miscare mainile."

Cu multa nerabdare asteapta primavara si copiii. Mai ales ca odata cu ea, vine si vacanta.



"Astept primavara. Pentru ca imi place sa ma scald in bazin. Sa strang frunze, floricele pentru mama."

"Ne place cand reanvie totul la natura. Cum pasarile revin din tarile calde."

Si daca astazi a fost o duminica scaldata in soare, atunci maine vine un luni ploios. Sinopticienii afirma ca ne asteapta ploi si lapovita in toata tara. Temperaturile oricum vor fi in crestere, pana la 15 grade pe final de saptamana.