Temperaturile negative de afara au facut noi victime in randul oamenilor fara adopost. Cinci oameni ai strazii au ajuns la spital cu hipotermie in ultimile zile, iar primaria a instalat primul cort unde oamenii se pot incalzi - VIDEO

Cortul a fost instalat acum cateva zile in spatele centrului de gazduire. Acesta are o aeroterma unde oamenii se pot dezmorti. Cei care vin aici au parte de un ceai si un pranz, care este oferit gratuit de un restaurant din capitala.

„Avem pilaf cu carne de porc pentru 80 de oameni. 40 de portii deja am dat.

„Compot din mere, fierbinte. Poftim tine-ti.”

Oamenii strazii care trec pe aici spun ca le este mai usor, astfel sa suporte temperaturile negative.

„In comparatie cu foisorul unde stam sub aer liber, cortul este o initiativa buna. Nu este atat de cald, insa daca ploua sau inge, avem un adapost.”

„Compotul din mere este gustos si pilaful este gustos.”

„Astazi doar asta am mancat.”

„Macar bine ca nu murim de foame.

Administratia spune ca va instala si alte corturi in curtea centrului de gazduite, daca temperaturile vor mai scadea.

Marcela DITA, PSIHOLOG CENTRU DE GAZDUIRE HALTEI: „Cortul este deschis non stop. La amiaza este folosit mai activ. Noi folosim toate spatiile pe care le avem. Am reprofilat alte odai ca sa adapostim si alti oameni. Noaptea nu doarme nimeni aici in cort deoarece nu este predestinat pentru somn.”

Totodata la centrul de gazduire din strada Haltei au fost aduse alte 20 de paturi, astfel ca acum acolo se pot adaposti 140 de persoane. Nu se stie daca astfel de corturi vor fi instalate si in alte zone din capitala.

Anterior Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anuntase ca atunci cand temperaturile vor cobori sub minus 20 de grade in oras vor fi instalate corturi unde oamenii se vor putea incalzi. Potrivit meteorologilor in noaptea de miercuri spre joi se asteapta minus 15 grade, acestea fiind cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna.