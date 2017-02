Tensiuni intre Chisinau si Moscova pe tema gazelor consumate in Transnistria. Datoria imensa ar putea fi folosita de Rusia pentru a reintoarce Moldova in sfera sa de influenta

Experti citati de publicatia de la Moscova spun ca Rusia n-ar mai spera sa recupereze acesti bani si ar vrea sa mentina, prin intermediul lor, o parghie de influenta asupra Chisinaului.Partea leului, de 5,8 miliarde de dolari din datoria pentru gaze, ii revine de fapt regiunii transnistrene, unde gazele sunt livrate practic gratuit, de la sfarsitul anului 1992. Cu toate acestea, din punct de vedere juridic, datoria este inregistrata pe numele societatii ruso-moldovenesti MoldovaGaz, care livreaza gaze si pe malul stang, si pe cel drept al Nistrului, noteaza Kommersant.

Publicatia aminteste ca la mijlocul lunii ianuarie presedintele Igor Dodon a facut o vizita la Moscova, unde s-a intalnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, si cu seful Gazprom, Aleksei Miller. Dodon a sustinut ca datoriile regiunii transnistrene la gaz sa fie asumate de Republica Moldova."Avem anumite idei cum sa iesim din aceasta situatie.

Datoria din dreapta Nistrului este de circa 500 de milioane de dolari, iar din stanga Nistrului de circa sase miliarde de dolari. Trebuie sa intelegem ca toata aceasta datorie - de peste 6,5 miliarde de dolari - este datoria totala a Moldovei", a declarat Igor Dodon la Moscova.

Saptamana trecuta, in cadrul unor negocieri pe care le-a avut cu adjunctul presedintelui Consiliului de Administratie al Gazprom, Valeri Golubev, premierul moldovean Pavel Filip a facut o schema de restructurare a datoriei pentru gazele rusesti. Conform propunerilor sale, Republica Moldova ar fi gata sa achite o parte din datoria sa prin intermediul unor active ce ar fi transmise MoldovaGaz, iar datoria transnistrenilor ar urma sa fie transferata intai pe seama intreprinderii Tiraspoltransgaz, iar apoi pe seama administratiei de la Tiraspol.

Vineri, in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o cu liderul regimului de la Tiraspol, Vadim Krasnoseslski, Valeri Golubev a declarat ca Gazprom nu va modifica schema livrarilor de gaze in Transnistria, prin urmare nici pe cea de calcul a datoriei.

MoldovaGaz si Tiraspoltransgaz asigura tranzitul a 18,5 miliarde de metri cubi de gaze din Rusia in Balcani. In Republica Moldova sunt livrate 3 miliarde de metri cubi, iar la sfarsitul lui 2016 Gazprom si MoldovaGaz au prelungit contractul de tranzit si livrare a gazelor pana la sfarsitul lui 2019, a precizat el.

Potrivit lui Veaceslav Miscenko, de la Argus Media, din punct de vedere economic problema acestei datorii nu are solutie, deoarece economia regiunii transnistrene este prea mica pentru a putea asigura recuperarea acesteia, asadar rezolvarea se afla in plan politic.

Datoria imensa chiar si din perspectiva Gazprom poate fi folosita de Rusia pentru a reintoarce in sfera sa de influenta Republica Moldova, care in ultima vreme, pe fundalul evenimentelor din Ucraina, s-a reorientat pe calea integrarii europene. In opinia expertului, Gazprom va incerca sa recupereze o parte din bani, insa in final va trebui sa renunte la cea mai mare parte.

Totodata, potrivit lui Veaceslav Miscenko, modalitatile de solutionare a acestei probleme alese de Moscova vor depinde de politica autoritatilor moldovene.