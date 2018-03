Tentativa sociastilor de a o demite pe Ministra Sanatatii s-a soldat cu esec. Svetlana Cebotari a venit in Parlament, insa, nu a fost audiata: "Parada motiunilor se intampla acum in ajunul alegerilor" - VIDEO

Marian LUPU, DEPUTAT PD: “Parada motiunilor se intampla acum in ajunul alegerilor din Chisianu. PD paraseste sala. “

Eugen CARPOV, DEPUTAT GPPEM: “Nu vom participa la dezbaterea motiunii.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “Daca toti democratii o sa paraseasca sala n-o sa aiba cine sa va dea cuvantul domnule Batrincea.”

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “Guvernarea se teme sa discute sincer si deschis aceste probleme.”

Dupa ce au plecat democratii si cei din Grupul Popular European, in sala au ramas doar 36 de deputati. Liberalii si liberal-democratii au criticat decizia coalitiei de a parasi plenul.

Ion APOSTOL, DEPUTAT PL: “Azi s-a dovedit ca asistam la o farsa continui guvernare su autoriii motiunea s-au inteles.“

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Sistemul de sanatate trebuie analizat.”

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “Atunci cand guvernarea paraseste sala se numeste obstructionare. Ei de obligatia lor sa asigure cvorum, nu au argumente si nu pot raspunde la intrebari.”

Socialistii considera ca Svetlana Cebotari s-ar face responsabila de mai multe probleme din sanatate si domeniul protectiei sociale. Acestia au invocat numarul mare de someri, pensiile mici, salariile indecente pentru lucratorii medicali, ambulantele uzate sau insuficienta medicamentelor in spitale. Este a treia motiune inaintata de PSRM in aceasta sesiune. Ultima data, Chiril Gaburici a venit la raport in plen, tot la initiativa socialistilor. Atunci, ministrul si-a prezentat raportul de activitate, insa a ramas in functie, deoarece opozitia nu a adunat voturile necesare pentru a-l da jos.