Scapam de iarna, dar nu scapam de ger. Noaptea trecuta au fost minus 23 de grade la nord, iar in capitala minus 15 grade - VIDEO

Ecaterina Jucova spune ca a ajuns la Urgenta cu o fractura serioasa la umar. Medicii au anunatat-o ca starea ei este destul de grava si ca are nevoie de o interventie chirurgicala.

Ecaterina JUCOVA, PACIENTA: “Am mers la chioscul cu legume si acolo am cazut pe gheata. Strazile nu au fost curatate. Nu a fost presarat nimic. Nepotul mi-a spus ca deja acolo s-a presarat cu nisip. Dupa ce am cazut, deja s-a presarat. “

In ultimele 24 de ore, in total, 26 de persoane au fost internate cu diverse traumatisme si fracturi, dupa ce au cazut pe gheata.

Petru CRAVET, PURTATOR DE CUVANT, INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA: “Diverse traume la aparatul locomotor, la maini, la picioare. Sunt si traume cranio-cerebrale. Trei s-au ales cu fracturi si au fost operati. “

Noaptea trecuta in capitala, termometrele au indicat minus 15 grade. Cel mai mult au avut de suferit oamenii strazi. La Centrul de plasament de pe strada Haltei nu aveai unde arunca un ac. Daca intr-o zi obisnuita acolo se adapostesc in jur de 70 de oameni, noaptea trecuta acolo s-au inghesuit peste 90.

Nu au avut de ales si au indurat frigul cei care muncesc afara. Comerciantii de martisoare, de exemplu, de pe bulevardul Stefan cel Mare, spun ca au iesit si astazi, in speranta ca-si vor vinde marfa, mai ales ca pana la intai martie au ramas doar doua zile. Printre vanzatori e si Maria Pasat.

Maria PASAT, COMERCIANT: “Mai batem din picioare, mai bem un ceai cald si rezistam. Nu ne-am asteptat ca va fi asa frig. Au mai fost asa cazuri, dar ca in acest an nu. Va fi si mai rece. Vom iesi ca am muncit un an de zile. "

Dar, ghinion. Femeia spune ca gerul aspru ii alunga pe cumparatori.

Maria PASAT, COMERCIANT: “Este frig. Vin zgribuliti si pleaca.“

Gerul le intra in oase, se plang comerciantii. S-au infofolit cu mai multe randuri de haine, dar nici asta nu i-a prea ajutat, mai ales ca ei vin aici din zorii zilei, ca sa prinda loc pentru tarabe.

“De dimineata erau minus 13 grade, dar ce sa-i faci. La ora 5. - De ce asa devreme? - Vin de la Calarasi. “

“Bem ceai. Suntem echipati cu de toate: pelicula, umbrela, scurta, cizme, manusi. “

Ne asteapta zile si mai friguroase, anunta meteorologii. Maine, vom avea minus 10 grade ziua, iar noaptea pana la minus 16, in centrul tarii. Minime si mai mici sunt prognozate pentru sfarsitul saptamanii - joi vor fi minus 18 garde si vineri minus 19 pe parcursul noptii. Codul galben de schimbare brusca a vremii mai este valabil pana pe doi martie.