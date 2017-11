Terenul din spatele catedralei, unde urmeaza sa fie ridicata o casa pentru preoti, apartine secretarului Mitropoliei. Cei de la primarie spun ca CMC a aprobat doar un concept, iar lucrarile de constructie nu pot incepe - VIDEO

Secretarul Mitropoliei Vadim Cheibas sustine in 2015 a aflat de pe internet ca Termoelectrica vinde statia termica din spatele Catedralei si a castigat licitatia publica cu strigare. Desi figureaza in acte ca proprietar, Cheibas spune ca terenul ar apartine asa-numitei Comunitati Religioase, care atunci nu avea statut juridic. Acum el spune ca vrea sa transmita terenul in folosul organizatiei, pentru a fi ridicata acolo casa parohiala.

Vadim CHEIBAS, SECRETAR MITROPOLIA MOLDOVEI: “Constructia casei parohiale nu va incepe pana cand nu va fi transmisa in folosul comunitatii. 670 mii de lei, acestia au fost banii comunitatii religioase. Comunitatea religioasa are un buget, are o activitate.”

Chiar si asa consilierul PPEM, Veaceslav Bulat, care a votat pentru proiectul de constructie a parohiei, spune ca de fapt in cadrul sedintei de marti a fost aprobata doar o conceptie, care nu are valoare de autorizatie.

Veaceslav BULAT, CONSILIER MUNICIPAL PPEM: “Noi am votat un concept de constructie a unui bloc auxiliar la catedrala, ca acest bloc va arata exact ca in schitele prezentate, nu se stie.”

Secretarul Mitropoliei sustine ca inca acum cativa ani, consilieri au aprobat conceptul casei parohiale fiind alocate si 200 de mii de lei pentru lucrari de proiectare.

Vadim CHEIBAS, SECRETAR MITROPOLIA MOLDOVEI: “Au fost alocati bani din bugetul municipal pentru proiectare, au fost valorificati bani de proiectanti, au fost coordnate cu mai multe institutii arhitecturale. Eu consider ca s-a aprobat si constructia casei parohiale si conceptul.”

In timp ce secretarul Mitropoliei sustine ca pe marginea acestui proiect au fost organizate dezbateri publice…

Vadim CHEIBAS, SECRETAR MITROPOLIA MOLDOVEI: “- Au fost dezbateri publice? - Absolut. Aceasta informatie nu a fost tainuita.”

Consilierul Veaceslav Bulat spune altceva.

Veaceslav BULAT, CONSILIER MUNICIPAL PPEM: “- Au fost dezbateri publice la acest subiect? - La acest subiect nu au fost, dar vor fi o data ce se propune o anumita conceptie. Este posibil ca un rezultat al acestor dezbateri sa fie respinsa ideea de a construi ceva in parcul catedralei.”

Intr-o postare pe facebook, Dorin Chirtoaca a criticat votul consilierilor, precizand ca acestia au vazut foarte bine ce au votat si ca in spatele catedralei de fapt urmeaza sa fie ridicat un Palat Mitropolitan cu 2-3 nivele unde vor fi dormitoare, birouri, sali de mese si conferinte. Din acest motiv primarul suspendat spune ca s-ar fi impotrivit pana acum.

Vadim CHEIBAS, SECRETAR MITROPOLIA MOLDOVEI: “Acelasi primar suspendat Dorin Chirtoaca, a examinat nu doar o data acest proeict aici la mine si la mitropolit si la fata locului.“

Activistul civic Vitor Chironda a lansat o petitie online in care cere transparenta in proiectul Mitropoliei Moldovei.

Victor CHIRONDA, ACTIVIST CIVIC: “Acest proiect s-a pus la ordinea pe zi cu 15 minute inainte de a incepe sedinta consiliului. Asta nu este casa parohiala ci un complex de oficii."

Despre constructia din spatele catedralei se discuta inca din 2011, insa in repetate randuri proiectul a fost respins de alesii locali pe motiv ca parohia urma sa aiba doua nivele.