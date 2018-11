Terenuri, case de lux, apartamente in zone de elita si masini de zeci de mii de euro. Proprietati pe care majoritatea moldovenilor nu le pot cumpara o viata, au ajuns in acest an pe mainile mai multor judecatori din tara - VIDEO

Terenuri, case de lux, apartamente in zone de elita si masini de zeci de mii de euro. Proprietati pe care majoritatea moldovenilor nu le pot cumpara o viata, au ajuns in acest an pe mainile mai multor judecatori din tara. Daca unii spun ca le-au primit ca mostenire, altii insista ca le-au cumparat din salariu. Portalul anticoruptie scrie ca magistratii vizati au lefuri mult mai mici decat valoarea achizitiilor facute in anul 2007.