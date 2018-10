Terenurile care apartin municipalitatii vor fi vandute si date in arenda doar prin licitatie. Firma selectata sa organizeze aceste licitatii a fost singura care a participat la concurs. "S-ar pune la cale smecherii", spun socialistii - VIDEO

Tenderul, insa, va fi organizat de catre



Compania “Capital Imobile SRL”, castigatoarea concursului din toamana trecuta, va organiza licitatiile pentru proprietatile municipalitatii, dupa ce lista va fi aprobata de Consiliu. Dupa fiecare licitatie, compania isi va opri cinci la suta din pretul de vanzare al imobilului.

Vladimir ERMICIOI, SEF DIRECTIE ECONOMIE: “Firma care petrece licitatiile ii duce pe toti participantii la fata locului sa faca conostinta cu incaparele care pun la licitatie si semneaza actul vanzare cumparare la fata locului.”

Aceeasi firma a fost desemnata ca sa se ocupe de vanzarea terenurilor. In acest caz va fi stabilita o anumita taxa pe care firmele participante la licitatie i-o vor plati.

Ilian CASU, CONSILIER PN: “Am increderea ca prin aceste proiect transparetizam dar si incepem a aduce bani in bugetul municipal."

Consilierii socialisti, insa, s-au abtinut de la vot spunand ca firma aleasa sa organizeze licitatiile ar fi fost selectata in mod suspect. Cvei din PSRM s-au aratat deranjati si de faptul ca a fost incheiat un contract tocmai pentru trei ani cu firma respectiva.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Ia singura a participat si a castigat.Aceiasi companie face licitie si pentru imobile si pentru terenuri, de ce taxele nu stabile clar, aceasta intentie nobila sa nu transforme intr-un siretlic.”

“Imi pare foarte rau ca DVS, care iti spus sus si tare licitatii astazi a-ti votat impotriva.”

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Acesta companie a mai fost selectat si a mai petrecut licitatii."

Ion CEBANU, PL: “Argumentele nu tin, nu poti sa faci un contract pe un anumit de zile. Sunteti nocivi.”

Reprezentantul Cancelariei de Stat sustine ca la licitatie vor putea fi scoase doar bunurile care sunt inregistrate oficial la cadastru drept proprietati municipale. Iar asta nu constituie decat a cincea parte din totalul proprietatilor primariei.

REPREZENTAT CANCELARIA DE STAT: “De aceea Dvs, trebuie sa gasiti surse financiare si sa inregistrati dupa administratia publica locala. Si apoi sa expuniti la licitatie.”

Proiectul de decizie pentru organizarea licitatiilor a fost pregatit inca in noiembrie anul trecut, insa, primarul interimar de atunci, Silvia Radu, nu a vrut sa-l semneze, spunand ca are dubii.

Dupa ce compania castigatoare a anuntat ca va da in judecata primaria, s-a revenit la acest proiect. Recent si Ruslan Codreanu, a spus ca are indoieli in privinta companiei, dar ulterior a anuntat ca va cere, totusi, consilierilor sa voteze documentul. In cele din urma, in proiect s-a preizat respectivul contract cu firma care va organiza licitatiile va fi semnat nu de Codreanu, ci de viceprimarul Nistor Grozavu.