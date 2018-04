Daca ai luat amenda vineri o poti plati in jumatate... pana miercuri - adica in urmatoarele 3 zile lucratoare. Termenul de achitare a fost prelugit. Noi modificari la Codul contraventional

Soferii vor putea achita amenzile injumatatit timp de 3 zile lucratoare. Asta se arata in noile modificari la Codul contraventional, realizate de Ministerul Justitiei si aprobate de Guvern.

De exemplu, daca un sofer a luat amenda vineri, atunci o va putea achita in jumatate pana miercuri, adica in urmatoarele 3 zile lucratoare si nu in 72 de ore, asa cum era pana acum.

O alta prevedere noua din Cod se refera la sanctiunile pentru ilegalitatile comise de minori, facandu-i pe parinti mai responsabili.

La fel, sunt introduse modificari ce se refera la testarea medicala a persoanelor, suspectate de consumul bauturilor alcoolice, a substantelor narcotice sau psihotrope.

Modificarile Codului contraventional vor intra in vigoare dupa adoptarea in Parlament.