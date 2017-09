Termoelectrica solicita CMC sa-i plateasca o datorie de 650 de milioane de lei, acumulata inclusiv din cauza rau-platnicilor - VIDEO

Termoelectrica solicita Consiliului Municipal sa-i plateasca o datorie de 650 de milioane de lei, acumulata inclusiv din cauza rau-platnicilor, din 2007 pana acum. Consilierii au cerut ragaz pentru examinarea cererii, in timp ce furnizorul de caldura spune ca ar putea da in judecata CMC-ul daca nu reactioneaza in timp si nu stinge datoria acumulata la seluri.