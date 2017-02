Termoizolarea blocurilor din capitala ar putea fi un proiect sortit esecului. Declaratiile unui expert economic. Reactia autoritatilor - VIDEO

Doua dintre blocurile care urmau sa aiba usi si fereste noi in scara inca acum doi ani, sunt cele de pe strazile Miron Costin si Bogdan Voievod. Desi primaria a transferat suma toata de 150 de mii lei companiei care urma sa efectueze lucrarile, totusi nu s-a facut nimic, intrucat compania a falimentat.

Potrivit expertului economic Sergiu Tofilat, astfel de cazuri ar fi mai multe. Tofilat nu exclude ca prin intermediul agentilor economici functionarii de la primarie ar fi spalat bani.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ECONOMIC: “Daca autoritatile au trasferat banii, nu s-a facut nimic... ”

Tamara DONTU, SEF IMGFL: “Nu am facut nimic ce trebuia sa facem, daca compania a falimentat...”

Tofilat crede ca acelasi lucru s-ar putea intampla si in cazul noului proiect de termoizolare a blocurilor.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ECONOMIC: “Nu se stie cine va compania, cum vor fi alesi agentii aconomici... nu este un proces transparent...”

Contactat de Pro tv, seful directiei locativ-comunale a negat acuzatiile, precizand ca sunt doua proiecte diferite. Termoizolarea blocurilor va fi supravegheata de experti internationali. Anterior, si primarul a declarat ca detaliile vor fi puse la punct dupa studiul de fezabilitate.

Primaria a semnat dejaa acordul care va permite termoizolarea blocurilor in capitala. Din prima transa de 25 de milioane de euro vor fi efectuate lucrari la spitale, scoli si gradinite, in total 22 de cladiri. Termoizolarea ar urma sa inceapa din vara acestui an.