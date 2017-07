Termometrele au luat-o razna, asfaltul se topeste precum cascavalul si pe bordul masinii tale poti sa faci o omleta. 6 ponturi de mers cu masina pe canicula

1. Ochelari de soare



Cand este foarte cald afara, inseamna ca si soarele este foarte puternic. Iar acest lucru poate produce cateva probleme de vizibilitate, mai ales in trafic. Lumina puternica oboseste ochii, iar daca te prinde apusul sau rasaritul la volan, exact din fata, o sa-ti dai seama ca este cu adevarat dificil sa privesti inainte. Asa ca cel mai important sfat de condus cand e soare puternic afara este sa folosim ochelarii de soare. Ochii vor sta mai relaxati si soarele nu ne va ridica probleme, nici macar daca este la apus si ne bate direct din fata. Iar daca ai si ochelari polarizati, atunci vei putea conduce si mai bine, deoarece reflexiile din alte masini sau geamuri nu vor mai fi la fel de puternice, scrie 4tuning.ro

2. Ascunde volanul si pielea

Daca masina ta are tapiterie din piele sau vinilin, te sfatuim ca pe timp de vara sa o ascunzi. Adica sa pui niste huse pe ele, nimic altceva. Una la mana, nu te vei mai incinge cand te vei aseza, iar doi la mana, vei proteja pielea. Aceeasi poveste este si cu volanul. Trebuie mereu ascuns de soare. Nu numai pentru ca pielea se va strica, dar si pentru ca daca te vei urca in masina dupa ce masina a zacut 5 ore in plin soare, o sa te cam arda palmele. La propriu! Asadar, huse pentru scaune si ceva de acoperit volanul, poate sa fie un tricou alb sau o carpa oarecare.

3. Parasolar / folie

Daca ne intrebi pe noi, ideal ar fi sa montezi folie solara autorizata pe tot ce inseamna suprafata vitrata, inclusiv pe parbriz. Dar legal, nu este voie, decat pe geamurile spate si luneta. Asa ca pentru parbriz trebuie sa gasesti alta solutie, cea mai la indemana fiind un parasolar ordinar, pe care il gasesti de cumparat la orice semafor sau la orice magazin. Poate ca iti pare o prostie, dar parasolarul face un lucru foarte important: protejeaza bordul de razele directe ale soarelui. Asta inseamna ca bordul nu se incalzeste asa de tare si mai inseamna si ca o sa ai aer conditionat mai rece, mult mai repede. Pentru ca nu se incinge nici ce este sub bord, respectiv aeroterma.

4. Parcari subterane

Un alt sfat, special pentru cei care locuiesc in orase, este sa-si lase masinile pe cat posibil in parcarile subterane. Fie ca sunt parcari platite, fie ca sunt parcari de hypermarketuri. In parcari temperatura este mai mica cu vreo 8-10 grade fata de ce intalnim afara, adica ne putem urca direct in masina, fara sa mai stam sa aerisim habitaclul. Daca lasam masina in soare si punem un termometru pe bord, o sa ne speriem cand vom vedea ca ajunge la peste 55 de grade Celsius temperatura.

5. AC pe dezaburire + picioare

Iti mai spunem un secret: foloseste aerul conditionat pe dezaburire si la picioare. Ce-i drept, in unele zile toride, iti vine sa dai tot aerul conditionat direct frontal, in fata, ca sa simti niste adiere proaspata. Dar asta nu e bine, cel putin nu daca vrei sa ajungi acasa cu fata normala, nu cu ochii umflati. In plus, daca ai un drum lung de facut pe canicula, este ideal sa dai drumul la AC pe dezaburire, adica pe pozitia parbrizului. Deoarece asa o sa-l racesti usor si vei raci si bordul incins. Tot ne legam de bord, dar bordul este principala sursa de caldura intr-o masina, functioneaza ca un calorifer daca l-am lasat in soare. Si mai dam drumul si la picioare, deoarece aerul circula mai bine pe la picioare, ducandu-se pe sub scaune, urcand apoi in spatele scaunelor. Daca dam aerul directionat din fata, ne raceste nitel, se duce in spate si acolo ramane.

6. Stropeste parbrizul mai des

Soferii de TIR-uri din Australia, care conduc numai pe temperaturi de peste 40 de grade cu zilele, au rezervoare speciale de apa pentru stropit parbrizul. Nu ne referim aici la rezervoare cum au si masinile noastre, de 3-4 litri. Ci de rezervoare de peste 50 de litri. Deoarece folosesc multa apa, mai ales atunci cand este foarte cald. Ideal ar fi sa facem si noi la fel, nu cu solutie de parbriz, ci cu apa chioara de la robinet. Sa stropim des parbrizul incins ca sa-l racim si, automat sa contribuim la scaderea temperaturii din habitaclu. Asa ca umple cu apa rezervorul si nu te sfii sa-l golesti des. Poate ti se pare amuzant, dar o sa vezi ca daca masina ta face "bai dese de apa", in interior va fi mult mai racoare.