Invazie de purici intr-un bloc din capitala. Locatarii spun ca nu mai pot sta in case: "Sunt peste tot, au ajuns pana la etajul 8". Gestionarii blocului: "Pisicile sunt de vina" - VIDEO

”Eu toata sunt mancata de paraziti, nu am spatiu viu pe mine, asa arata si cei doi copii ai mei”.

Locuitorii acestui bloc de pe strada Mihai Sadoveanu 4 spun ca de cateva luni nu mai au liniste in casa. Viata li s-a transformat intr-o lupta cu puricii. Parazitii sunt peste tot. Cel mai mult au de suferit copii, care din cauza puricilor nu se pot juca, nici in casa, nici afara.

”Am lasat copilul, el s-a dus in subsol si se juca putin, a inceput sa strige, a inceput a plange, cand ne-am apropiat era plin, greu tot de purici.’

”Permanent suntem incordati, permanet trebuie sa cautam copii, copii nu pot sa joace sa stea pe scaun, ne straduim mereu sa plecam in alata parte.”

Puricii au invadat nu doar subsolul casei, dar si apartamentele, au ajuns chiar si la etajul opt, spune aceasta femeie.

”Am doi copii mici, sunt muscaţi şi copii si maturii. In fiecare zi cate zece purici omor. Cand pe haine, cand pe picioare cand pe gat mereu ii gasesc. Traim cu puricii.’

”Sotul a cumparat si am facut putina prelucare dar putin a ajutat.Chiar pisca bine si sar bine, asa ca suntem si copii micii.”

Locatarii spun ca au incercat sa scape de purici cu fortele proprii, cumparand diferite solutii de dezinsectie, insa in zadar. Apoi, s-au plans gestionarului blocului, el insa nu ar fi miscat un deget.

”Au spus pe un ton destul de ridicat ca ei nu se ocupa de asta, desi au spus ca de doua ori pe an trebuie sa se faca deratizarea, nu se face pentru ca avem pisici. Am vorbit si cu vicepretorul Ciocana, dumealui a spus ca sunt pisici, asta nu este motiv.”

Pe de alta parte, gestionarul blocului spune ca ar fi facut dezinsectie in luna iunie, insa din cauza numarului mare de pisici, puricii se inmultesc din nou. Contactat de PRO TV, responsabili de la Centrul de Sanatate Publica spun ca toate blocurile din capitala au fost dezinfectate, insa in cazul in care procedura nu a fost eficienta gestionarii blocului ar trebui sa ceara repetarea acesteia.