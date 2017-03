Terorizati de soferii vitezomani? Doi copii nu pot traversa regulamentar o strada din capitala: o masina franeaza, insa cea de pe a doua banda, nu - VIDEO

Din imaginile video se poate oberva cum copii asteapta sa traverseze strada la trecerea de pietoni. Soferul masinii de pe prima banda franeaza, insa nu si masina de pe a doua banda, iar copii nedumeriti dau inapoi, insa unul dintre ei o ia la goana.

Totusi soferul masinii care a si surpins momentul a asteptat sa treaca si celalalt copil.

De la inceputul acestui an, fie din vina pietonilor sau a soferilor, in capitala si-au pierdut viata doua persoane, iar altele 24 au fost ranite. In cadrul campaniei "Ucigasi pe treceri de pietoni", PRO TV a incercat sa convinga autoritatile sa ia masuri ca sa previna accidentele cu implicarea pietonilor.

Printr-un demers adresat personal sefului guvernului, am cerut ca neacordarea prioritatii pietonilor sa fie pedepsita cu suspendarea permisului si nu cu o amenda de doar 200 de lei asa cum e acum. Atunci ni s-a raspuns ca legea a fost modificata recent si noi amendamente pot fi facute doar peste jumatate de an.

Termenul a expirat luna trecuta, asa ca am adresat un nou demers premierului. Ulterior am fost informati ca solicitarea a fost redirectionata la institutia responsabila.