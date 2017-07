Teste la nitrati - gratuit la laborator sau 2 mii de lei pentru un gadget pe care-l poti purta in buzunar. Specialistii explica ce boli poate provoca excesul de nitrati in fructe si legume - VIDEO

"Cum aflam daca au legumele nitrati? Ei, credeti ca cineva o sa spuna? Vanzatorii toti isi apara productia ca sa nu piarda. Asa-i?”

Cam asa e! Fiecare vanzator ne-a dat asigurari ca ceea ce vinde n-are zare de nitrat. Totusi, noile tehnologii ne dau posibilitatea sa testam oricand nivelul de nitrati. Un aparat numit NITRATONOMETRU se vinde de un an la Chisinau.

Nicolae DABIJA, CONSULTANT, MAGAZIN DE GADGET-URI: “Avem doua modele. Unul masoara nivelul de nitrati in fructe si legume si costa 1999 lei, celalalt masoara pe langa asta si nivelul nitratilor in apa si sol si costa 2999 lei.”

Aveti in vedere: marja de eroare este de 10 procente, iar aparatul este certificat, potrivit vanzatorilor, in Europa, nu si in Moldova.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Aparatul este comod de purtat si usor de folosit. E mic si arata ca un telefon mobil. Asa ca poti oricand sa mergi cu el la piata. Haideti sa testam si noi cateva fructe si legume chiar aici in strada.”

Vazandu-ne cu un astfel de aparat, multi vanzatori au fugit de la tarabe ori s-au dat drept cumparatori. Experimentul nostru a aratat ca nivelul de nitrati depaseste limita cam in fiecare caz la pepenele verde si cel galben.

Acest vanzator nu a fost de acord cu rezultatul, asa ca am dus fructul la laborator. Si aici testul a aratat norma depasita. Totusi, specialistii spun ca in diferite zone ale fructului continutul de nitrati e diferit, iar cand produsele stau la soare, testele arata un nivel mai inalt, decat daca stau in frigider. Asa ca peste un timp, impuns in alta zona, pepenele s-a dovedit a fi bun. La LABORATOARELE ANSA puteti apela oricand, ba mai mult, gratuit. Acestea se afla in pietele din fiecare sector al capitalei.

Ala TROCIN, MEDIC VETERINAR, LABORATORUL ANSA: “Oricine poate veni cu orice intrebare – despre fructe, legume, peste, carne...”

Dar, ce sunt, de fapt, nitratii?

“Asta-i o substanta chimica care ajuta la ingrasamant.”

Pe jumatate acest barbat are dreptate.

Valeriu DOLGHIER, INSPECTOR ANSA: “Nitratii sunt niste substante care se acumuleaza in mod natural in fructe si legume, datorita faptului ca se afla in sol si apa.”

Mai exact, nitratii vin de la fertilizatorii cu azot folositi pentru imbogatirea solului. De ce sunt periculosi? Matusa Maria ne explica din propria-i experienta. Iar specialistii sunt de acord.

Luminita SUVEICA, SEF CENTRUL SANATATE PUBLICA, CHISINAU: “Nistratii in exces pot afecta in primul rand tractul gastro-intestinal. Cei mai sensibili sunt copiii care se pot alege cu intoxicatii. De asemenea, exista riscul pentru boli endocrine cum ar fi afectiunea glandei tiroide sau chiar s-a constatat ca maladiile oncologice pot fi provocate de nitrati.”

Nitrati are fiecare fruct sau leguma. Totusi, reziduurile continute nu trebuie sa depaseasca o anumita limita. Cifrele au fost stabilite de guvern. In afara de nitrati sunt si alte substante care, aflate in fructe si legume, ne pun sanatatea in pericol.

Valeriu DOLGHIER, INSPECTOR ANSA: “Pesticide, erbicide.”

Testele la aceste substante nu pot fi facute expres, ci dureaza. Agentii economici care le trec cu brio obtin un CERTIFICAT DE INOFENSIVITATE pe care ar trebui sa-l aiba cu ei ca sa-l poata prezenta cumparatorului.

"Aveti ceriticat de inofensivitate? Da. Mi-l aratati? Dar nu-i cu mine."

In orice caz, specialistii ne sfatuiesc ca atunci cand venim de la piata sa tinem fructele si legumele cat mai mult timp in apa rece, sa le fierbem in cazul in care e posibil si sa le decojim – cojile aduna cele mai multe substante toxice.