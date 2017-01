The Economist: Republica Moldova ocupa locul 76 in indicele anual al democratiei pentru 2016: Este incadrata in lista "democratiilor viciate"

Aceasta e determinata pe baza a cinci categorii generale: alegeri libere si corecte, libertati civile, functionarea guvernului, participare politica si cultura politica.

Moldova ocupa pozitia 76 cu un indice anual al democratiei de 6,01.

Autorii acestui indice al democratiei incadreaza Republica Moldova in lista ”democratiilor viciate”, alaturi de tari precum Statele Unite, Italia, Franta, Japonia, Coreea de Sud, Israel, India, Bulgaria, Ungaria, El Salvador, Peru, Columbia, Serbia, Malaysia, Mexic, Sri Lanka si Romania.





”Democratiile viciate” sunt considerate acele natiuni unde desi exista alegeri libere si corecte, iar libertatile civile sunt respectate, inca exista probleme grave, precum interferenta statului in libertatea presei.

Totusi, aceste tari intampina probleme serioase in alte categorii analizate de experti si se confrunta cu o cultura politica subdezvoltata, cu niveluri reduse de participare politica si cu probleme legate de functionarea guvernarii.

Clasamentul democratiei este deschis in mod traditional de Norvegia, Islanda si Suedia, care si-au pastrat aceleasi pozitii ca in indicele pe 2015 realizat de The Economist. Aceste state sunt considerate democratii complete, iar norvegienii au pe departe cel mai ridicat indice de 9,93, cu cateva probleme raportate doar in categoria functionarii guvernului. In vreme ce, islandezii si suedezii intampina cateva probleme care duc la scaderea indicelui democratiei in categoriile participarii politice, functionarii guvernului si libertatilor civile.

Ultimele trei pozitii sunt ocupate de Ciad, Siria si Coreea de Nord. Aceste trei state sunt considerate regimuri autoritare, iar nord-coreeni au pastrat in ultimul deceniu ultima pozitie in clasament, cu un indice al democratiei dezastruos. Phenianul nu primeste niciun punct pentru asigurarea unor alegeri libere si corecte si pentru respectarea libertatilor civile.