Tichete zilnice de masa in valoare de 45 de lei. Astfel de adaos la salariu ar putea avea angajatii din Moldova - VIDEO

Tichete zilnice de masa in valoare de 45 de lei. De un astfel de adaos la salariu ar putea beneficia angajatii din Moldova. La discretia anagajatorilor, ce-i drept. Cu o asemenea initiativa a venit astazi Andrian Candu, care spune ca in acest mod vrea sa lupte cu salariile platite in plic, dar si sa creasca productivitatea angajatilor.