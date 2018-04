Timpul liber si vremea frumoasa i-a scos din casa pe locuitorii din capitala. Era mai multa lume in parcuri decat pe strazi - VIDEO

In parcul Dendrarium multa lume a venit sa se bucure de mirosul florilor si al ierbii proaspete.

“Suntem libere nu suntem la serviciu si am venit in parc.”

“E inflorit lilialul, flori multe, foarte frumos este o placere.”

Cateva perechi au ales sa organizeze un picnic in aer liber. Si-au adus paturi si dulciuri, iar atmosfera era aici destul de romantica.

“Eu un pic de vacanta si noi am dorit sa stam un pic la natura in parc ceva frumos. Timp frumos si am dorit sa stam impreuna e ceva romantic. Iubim sa fie o odihna activa.”

“Este soare, e cald, e bine si am decis sa petrecem timpul liber in sanul naturii. Este un loc minunat. ”

Iar pe acesti tineri i-am surprins jucand volei.

“Acum este zi libera si am zis de ce sa nu iesim in parc, timpul este bun. Jucam ceva si sa ne mai distram putin. Este loc unde sa asamblezi o plasa de volei si este unde sa joci.”

“In timpul liber ies cu prietenii la un volei, jocuri diferite. Am mincat, am jucat frisby. Am petrecut foarte bine timpul cu prietenii.”

Si Parcul Central, dar si cel de la Valea Morilor au fost pline de oameni, veniti sa petreaca timpul in liniste.

“Ne odihnim, primblari la aer liber si tot asa.”

“E bine, ne plimbam, ne odihnim prin parcuri cu prietenii.”

“Cat nu suntem la munca mai in aer liber, mai mult timp liber in natura.”