Timpul nu alina durerea, spun rudele oamenilor de cultura, care isi dorm somnul vesnic la cimitirul Central. Astazi pe la mormantul lui Nicolae Sulac sau a Mariei Biesu au venit prietenii, dat si cei care le-au admirat creatia - VIDEO

De la intrarea in cimitirul Central, de o parte si de alta a drumului se afla mormintele celor care, de pe marile scene, ne faceau sa radem sau sa-i ascultam cu sufletul la gura cantand. La mormantul Mariei Biesu s-a adunat toata familia. Sora spune ca vine des la cimitir pentru a mai sta de vorba cu regretata soprana.

Valentina BIESU, SORA: “O visez toata vremea. Anii trec, dar durerea nu mai trece.”

NEPOATA: “Venim in fiecare saptamna aici, sa cerem un sfat. Acum ne amintim impreuna istori.”

“Impreuna cu noi sa stea la masa. Sa guste din hrana spirituala, asa cum noi o mancam pe cea de pe masa.”

Fiul Doinei si a lui Ion Aldea-Teodorovici a venit ca de fiecare data la brat cu bunica, Eugenia Marin. In acest an, l-a pierdut si pe bunicul.

Cristofor ALDEA-TEODOROVICI: “Suntem cu sufletele pline de dragostea celor care nu mai sunt printre noi. De Pastele Blajinilor incercam se ne gandim poate un pic mai mult la ei.”

Iar naistul Boris Rudenco nu a putut sa nu vina la mormantul marelui interpret – Nicolae Sulac. A aprins o lumanare si a depanat amintiri despre cel cu care a impartit scena decenii la rand.

Boris RUDENCO, NAIST: “Am lucrat in mai multe orchestre. Voce ca la Nicolae Sulac nu a fost in Republica Moldova. Sunt bucuros ca impreuna am fost tare multi ani.”

Si daca la unele morminte venea familia sau se opreau prietenii, la altele a ramas de veghe doar piatra funerara. La locul de veci al poetului Alexei Mateevici sta o coroana uscata, pusa de cineva la inceputul lunii martie, cand s-au implinit 130 de ani de la nastere scriitorului. Singurele plante vii sunt buruienile care au crescut peste tot. Il mai pomenesc copiii si ii mai citesc versurile.

“Este Alexei Mateevici, scriitor. -Ce a scris el? -Poezii, Limba noastra e o comoara.”

Cimitirul Central este unu dintre cele mai vechi cimitire din capitala. Fondat in 1811, este locul in care isi au odihna de veci personalitati marcante din cultura si istoria Moldovei.