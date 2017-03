Trandafir vesnic. Desi suna stiintifico-fantastic, un tanar din capitala a adus la noi in tara un trandafir care poate fi pastrat timp de 5 ani si nu necesita nicio ingrijire speciala - VIDEO

A vazut un video pe youtube cu trandafiri si a decis sa-si deschida o mini afacere. Dumitru Orlovschi in varsta de 24 de ani sustine ca a adus in premiera la noi in tara trandafirii vesnici din Franta.

Desi aceasta practica in alte tari este de ani buni, la noi a ajuns abia cu o luna in urma, iar comenzile si livrarile le efectueaza de unul singur. Din 15 trandafiri comandati, 11 au fost deja vanduti. Secretul longevitatii consta in prelucrare numita balsamare.

Dumitru ORLOVSCHI, VANZATOR: “Trandafirii se pregătesc din două părţi. Din tulpină şi buton. Butonul se taie separat, se prelucrează. Exact aşa şi stebla cu petalele. Şi pe urmă se fixează cu plastic special butonul pe steblă. Şi arată deja ca un trandafir viu.”

Chiar daca este la inceput de drum, tanarul spune ca are suficienti clienti, insa uneori ii este dificil sa le explice de ce pentru un trandafir, care tine 5 ani trebuie sa platesti tocmai 110 euro. Sergiu Zapsa spune ca a decis sa cumpere acest trandafir pentru sora sa, care este fana a filmului Frumoasa si Bestia.

Sergiu ZAPSA, CUMPARATOR: “Pentru soră, în curând este ziua ei de naştere. Plăcut va fi că ea nu-şi va aminti doar un singur an, dar şi peste un an şi iar peste un an. Noi deja ne vom uita cât va ţine.”

Daca trandafirul imbalsamat ve rezista 5 ani asa cum promite vanzatorul, atunci fiecare zi din viata florii ar costa putin mai mult de un leu. Iar un trandafir obisnuit de 50 de lei , care rezista maxim 2 saptamani, ar costa cam 3 lei pe zi. Desigur floarea vie are avantajele ei.

Tanarul spune ca desi trandafirii sunt prelucrari, acestia nu sunt daunatori. Florile pot fi gasite de culoare rosie si bordo, iar comanda se face doar online.