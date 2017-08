Tineri sau batrani, zeci de oameni si-au testat cunostintele la romana, la dictarea publica, organizata de muncipalitate in ajun de ziua limbii romane - VIDEO

La 11 ani, gemenele Julia si Anastasia Albot au venit la dictare, curioase sa-ti testeze cunostintele de romana.

Julia ALBOT: “- Dar de ce ati stat separat? - Pentru ca am vrut sa ne testam cunostintele uneia alteia, ca sa vedem al ce suntem bune si daca o sa stam impreuna normal ca ne vom ajuta una pe alta.”

Anastasia ALBOT: “Cred ca nu m-am descurcat la careva puncte de intonatie, unde trebuiau virgulele sau semnele de exclamatie.”

Desi au pornit cu avant, la final unii nici n-au mai dat textul la verificare.

Ion SOMER: “S-a auzit foarte prost, deoarece dictorul a fost cam balbait, chiar din titlu floare de ceapa si gata m-am demotivat. Cred ca mi-a reusit pe nota trei.”

Obisnuit cu dictarile la scoala, Demian Andronache de 10 ani spune ca nu conteaza ca invata pe note de sapte si opt la romana, astazi a venit sa scrie pe 10.

Demian ANDRONACHE: “Am venit dupa premiul de o mie de lei.”

Si daca majoritatea tinerilor au venit dupa premiu, atunci batranii au vrut sa se convinga ca nu au uitat sa scrie.

“Cel mai complicat a fost ca nu am scris de vreo cinci ani nimanui, mai mult prin sms-uri, sciram candva frumos, dar aici e foarte urat ce s-a primit. Pentru mine foarte complicat, sunt in varsta am mai uitat romana.”

“Incerc sa-mi aduc aminte de gramatica invata in chirilica cu multi ani in urma. - Acum cautati unde sa puneti virgulele? - Prea multe le-am pus, acum le tai. Candva in chirilica eram fruntas.”

O ora a durat dictarea, iar gradul de dificultate a fost cam pentru un elev de clasa a cincea, spun organizatorii.

Irina CONDREA, PROFESOR USM: “Este o mica povestire, despre o persoana, care in copilarie a vazut o floare care se numeste lacrima maica Domnului si a incercat sa o creasca, despre satul de bastina.”

Cei care vor scrie fara greseli se vor alege cu premiul de o mie de lei, pentru nota noua se dau 700 de lei, iar pentru opt - 500 de lei. Desi initial autoritatile spuneau ca cei 200 de mii de lei alocati nu se vor cheltui , acum, din cauza numarului mare de participanti acestia, nu mai sunt atat de sigure.

Lucia CULEV, SEF DIRECTIA CULTURA CHISINAU: “O sa fim foarte bucurosi daca va trebui sa suplimentam, avem asigurat banii necesari.”

La prima dictare, care a avut in loc in 2014, din cele peste o mie de lucrari nimeni nu a primit nota 10. In 2015 de ziua limbii romane, autoritatile au lansat o pagina web dedicata greselilor gramaticale.

In 2016 a fost organizat un concurs unde participantii au avut de corectat greselile gramaticale, ortografice s de exprimare. Iar anul acesta au decis sa revina din nou la concursul sub forma de dictare. Rezultatele vor fi anuntate pe 31 august de Ziua Limbii Romane, in cadrul unui eveniment organizat in gradina publica.