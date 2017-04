Tinerii care pe 7 aprilie au arborat drapelul UE pe Parlament si Presedintie, businessmani peste hotare - Anticoruptie.md

O vreme, in presa au existat suspiciuni ca cei doi ar fi fost provocatori ai regimului comunist. Centrul de Investigatii Jurnalistice a reusit sa ia legatura cu Dragos si Ion. Ambii sunt plecati din republica si au lansat afaceri peste hotare. Ion Galatchi, stabilit peste Prut imediat dupa evenimentele din 2009, are o companie de constructii care activeaza pe piata din Romania si Ucraina. Dragos Musteata s-a stabilit in Marea Britanie unde a pornit o afacere in domeniul transportului, scrie Anticoruptie.md

CITESTE MAI DEPARTE PE ANTICORUPTIE.MD