Tinerii, care vor sa se faca medici au aflat daca vor invata la buget sau la contract. Emotiile au fost destul de mari, intrucat taxele de studii pentru un an ajung pana la 32 de mii de lei: "Am plans de bucurie" - VIDEO

”Daca sincer eu cu dintii ma uitam la contract. Na, reactia mea a fost desigur de surprindere, da apoi ingrijorare, cand ma gandesc acuma ce sa fac?”



“Cinstit am plans de bucurie si eram foarte fericita ca am intrat. - Parintii? - Foarte fericiti, mandri de mine.”

“A fost un şoc. Mă gândeam să nu fie vreo greşeală. M-am uitat atent şi într-adevăr la buget. Fericire.“

“Impresii, emotii de bucurie, de mandrie. - Ati sarit in sus odata cu fiica? - Eram la volan nu prea am sarit, dar fiica a spus iata mama putem sa ne ducem.”



Rezultatele preliminare ale admiterii au fost afisate aseara pe site-ul universitatii, pentru ca astazi sa apara si pe panouri. Mihaela Frumusachi a stat la dubii, vreme de o ora pe o banca din fata institutiei. A fost admisa la buget atat la medicina, cat si la informatica.



Mihaela FRUMUSACHI: “Multi dintre cunoscuti mi-au spus inchide ochii si inchipuiete peste 10 ani, ce te vezi si eu incerc sa vad avantajele si dezavantajele.”



A cumpatat bine si in final a decis ca se va face medic. S-au bucurat astazi si cei care au fost admisi la contract, desi taxele de studii ajung si la 32 de mii de lei pe an, la optometrie. Facultatea a fost introdusa in premiera in acest an si va pregati specialisti, care vor trata viciile de vedere insa nu vor putea face interventii.

“Taxa e de 28 800. Dar suntem langa oras, o sa fie langa mama, langa tata. Si o sa fie mai usor.”

”Noi plecam si peste hotare sa facem bani pentru ca sa invete si copiii.”

“- Cum se descurac parintii? - Probabil ca bine, treaba lor.”

Mama Catalinei Mocanu este mai norocoasa. Taxa de studii a impartit-o in jumatate cu fiica ei, care ani buni a pus banii la ciorap si a adunat aproape 15 mii de lei.

Catalina MOCANU: “Cel mai bun client a fost mama si ea mai achita si procente.”

“Eram un fel de client mai devotat fiicei.”



In acest an la medicina au fost 425 de locuri la buget si 265 la contract. Nu a fost alocat nici un loc la buget la facultatile de stomatologie si farmacie.

Diana UNCUTA, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE, USMF: “Anul trecut s-au oferit 10 locuri la farmacie si 10 la stomatologie la buget. In schimb anul asta s-a oferit 10 locuri la buget la o facultate noua, la optometrie."

Tinerii, care vor invata la buget vor fi obligati ulterior sa munceasca in localitatile unde vor fi repartizazti de Ministerul Sanatatii. Proaspetii studenti spun ca nu au nimic impotriva. La absolvire unii insa refuza sa mearga sa munceasca in sate iar acum risca sa achite, statului, banii pentru studii.

”Odata ce accepti sa fii medic, viata ta personala deja nu mai are o insemnatate atat de mare.”

“Sunt şi alte detalii care nu sunt pe placul tinerilor. - Nu sunt cluburi, nu sunt distracţii? - Nu neapărat club. Să ieşi cu prietenii, diversitatea de distractii e mică.“

“Trebuie să mă sacrific cumva.”

“Trebuie sa se duca la tara sa faca treaba, sa ajute poporul moldovenesc.”

Tinerii care s-au regasit in liste, in 4 zile trebuie sa depuna actele in original.

“Concursul a fost mare. Da sper poate turul doi sa fiu la buget ca media e buna si sunt printre primii la contract.”

Pe 9 august vor fi publicate rezultatele finale ale admiterii la Universitatea de Medicina.