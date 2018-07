Tinerii, care vor sa se faca medici, stau la coada la Universitatea de Medicina din capitala pentru a se inscrie la facultate: a inceput admiterea. USMF are o noua specialitate, din acest an. Vezi care este aceasta - FOTO

Singuri, cu parinti sau cu bunici. Zeci de tineri au venit chiar din prima zi de admitere pentru a se inscrie la Universitatea de Medicina din capitala. Astfel, institutia a fost luata cu asalt de cei care isi doresc sa devina medici.

In acest an la Medicina, in premiera a fost introdusa o specialitate noua - asistenta medicala generala. Aceasta are o durata a studiilor de 4 ani.

"Programul are misiunea de a forma specialisti licentiati pentru acordarea serviciilor de ingrijire medicala, suport in diagnosticare, tratament si reabilitare a pacientilor cu diverse patologii si varste si a persoanelor cu nevoi speciale, promovarea sanatatii si educatia populatiei", se arata intr-un comunicat emis de Universitatea de Medicina.

Sesiunea de admitere la facultati va dura 10 zile, iar rezultatele vor fi afisate la 29 iulie.