Tinerii gasiti ingropati intr-o padure din Ungheni au baut impreuna cu suspectii, care apoi au fugit in Rusia. Cum s-a intamplat totul si ce spun parintii adolescentilor - VIDEO

Tudor si Cristian aveau 15 si 16 ani. Corpurile lor au fost gasite de oamenii legii in duminica Pastelui dupa ce rudele i-au tot cautat. Baietii disparusera inca martea trecuta, pe trei aprilie.

MATUSA LUI CRISTIAN: "Nu stim ce s-a intamplat intr-adevar. Acolo au gasit o caruta pe camp, tot un frate de al meu a gasit-o, el cioban cu oile si a spus caruta asta e de la Untesti, de unde s-a luat ea legata in padure. Ii vedeam des pe ei impreuna."

Oamenii legii care au pus cap la cap cele povestite de apropiati si sateni spun ca cei doi adolescenti s-ar fi intalnit in seara aceea la Cetireni cu prietenii lor, ambii in varsta de 20 de ani. Erau in casa bunicului unuia dintre ei, in care nu locuia nimeni. Acolo ar fi baut si s-ar fi certat, dar nimeni nu poate spune cu certitudine de la ce. Cei care au intrat in locuinta in urmatoarele zile s-au pomenit in fata unui tablou ingrozitor.

MAMA VITREGA A LUI CRISTIAN: "Eu am fost in casa sange peste tot, baietii au vrut sa fuga. Nu stiu ce a fost intre ei."

Astazi, casa era incuiata si sigilata, urmand ca anchetatorii sa studieze fiecare colt si fiecare obiect care le-ar putea da mai multe indicii. Scenele care s-ar fi derulat dupa ce baietii au fost omorati sunt la fel de terifiante. Corpurile lor ar fi fost invelite intr-o patura, incarcate in caruta lui Cristian si carate in padurea din apropiere.

Dupa ce i-au omorat pe cei doi adolescenti, suspectii au pus corpurile neinsufletite intr-o caruta cu care le-au adus aici in paduricea de la marginea satului si le-a ingropat in acest loc."

Cei doi au lasat caruta in camp, unde a fost gasita mai tarziu.

MAMA VITREGA A LUI CRISTIAN: "Prima data mi-au spus ca e aruncat intr-o padure, apoi ca e pe undeva la gunoi. Acolo au gasit lopetile, la 5 plopi se mai spune.”

Cei care ii cunosc pe baietii care ar fi savarsit crima sunt socati de ce s-a intamplat. Nimeni nu se astepta la un asemenea scenariu.

Maria DUMITRAS, PROFESOARA: "A invatat la noi, nu era obraznic, dar era un baiat conflictual, problematic"

Principalii suspecti, cei doi tineri de 20 de ani au fugit in Rusia si sunt cautati acum de oamenii legii.