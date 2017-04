Basarabenii care vor dori sa studieze in Romania ar putea depune personal dosarul la institutiile de invatamant, si nu la consulat, asa cum se face acum - VIDEO

Tinerii moldoveni care vor dori sa studieze in Romania ar putea fi nevoiti sa depuna personal dosarul de admitere la institutiile de invatamant, si nu la consulat, asa cum se face acum. Aceste modificari se contin in noul proiect de scolarizare a romanilor de pretutindeni, care se afla in dezbateri. Potrivit documentului, studentii basarabeni care vor sa isi redobandeasca cetatenia romana in timpul studiilor, vor ramane fara burse. Nemultumit, un grup de studenti de la Iasi a transmis Ministerului Educatiei de la Bucuresti un set de amendamente.