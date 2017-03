Tinta lor erau blocurile aflate in constructie. Doi barbati retinuti dupa ce ultima data au furat un cablu electric de o valoare imensa: Indivizii au fost surpinsi de camerele de supraveghere - VIDEO

Potrivit politiei, ultima data banuitii au patruns pe timp de noapte intr-un bloc de locuit, din strada Musatinilor, de unde au furat un cablu electric in valoare de peste 100 000 lei. Acestia au fost surorinsi de camerele de supraveghere instalate in curtea casei. Ulterior acestia au vandut cablul furat la un punct de colectare a metalului uzat.

In cadrul cercetarilor, politistii au mai constatat complicitatea lor in sase cazuri de furturi din blocurile de locuit aflate in proces de constructie.

Astfel la sfarsitul lunii februarie curent, banuitii au intrat in doua case de locuit aflate in constructie, din strada Ginta Latina a sectorului Ciocana, de unde au furat cazanele de incalzire din sase apartamente, pagubele materiale fiind estimate la suma de peste 70 000 lei.

Cei doi indivizi intrau prin fortarea lacatelor de la usi. Ulterior acestia au incarcat cazanele intr-un automobil si au mers la un cunoscut caruia le-au vandut la pretul de 1 500 lei pentru fiecare, de unde au fost ridicate de catre politisti si transportate la Inspectorat.

Actualmente ei se afla in custodia Politiei Capitalei si sunt cercetati penal pentru furt. Ei risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 7 ani pana la 12 ani.