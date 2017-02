Tinteau masini ca Mercedes, Audi, BMW si Volkswagen si le lasau fara placutele de inmatriculare, dupa care santajau proprietarii: Schema bine pusa la punct de trei indivizi din capitala - VIDEO

Potrivit politiei, pe parcursul lunii ianuarie, cei trei indivizi cu varstele cuprinse intre 19 si 21 de ani au reusit sa savarseasca 11 furturi de numere de inmatriculare, in schimbul carora cereau de la victime a cate 150 euro, iar conditia era ca banii sa fie transferati pe un cont bancar.

In urma perchezitiilor la domiciliile lor, au fost depistate, telefoane mobile, cartele sim, precum si calculatoare. Acestia au reusit doar in doua cazuri sa obtina bani de la proprietari in schimbul placutelor de inmatriculare. De obicei acestia tinteau doar automobile marca Mercedes, Audi, BMW si Volkswagen.

Banuitii au fost retinuti pe un termen de 72 de ore si sunt cercetati penal pentru furt si santaj.

Acestia risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 15 000 lei la 19 000 lei sau inchisoare de la 3 la 5 ani.