Tipete si injuraturi in transportul public. O tanara a provocat un adevarat scandal intr-un troleibuz din capitala. Momentul, filmat de un calator: "Cheama si politia" - VIDEO

Incidentul s-a produs aseara in jurul orei 20:00, in troleibuzul de pe ruta 8 din capitala. Din imaginile publicate pe internet se vede cum o tanara incepe sa injure si sa se certe, numind cu cuvinte obscene cativa pasageri. O femeie i-a facut observatie si i-a spus ca va chema politia, daca nu inceteaza. La un moment dat, in imbulzeala din vehicul, fata incepe sa loveasca cu piciorul femeia, iar cativa barbati incearca sa le desparta.

Calatorii ii cer tinerei sa coboare, insa aceasta refuza. Deocamdata nu se stie cand s-a produs incidentul.

Sursa video: facebook.com