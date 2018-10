Tiraspolul cere ca moldoveanul retinut la Moscova pentru ca a furat o bicicleta, sa fie extradat. Individul de 29 de ani a comis o serie de violuri si a omorat sapte oameni. Declaratiile facute de el s-au dovedit a fi adevarate - VIDEO

In septembrie 2013, acesta ar fi violat o minora, apoi a ucis-o, lovind-o cu ciocanul. Totul s-a intamplat pe teritoriul unei cariere de nisip, care se afla la marginea orasului Tiraspol. In martie 2014, barbatul a comis o infractiune similara: a violat o femeie apoi a ucis-o, prin aceeasi metoda. Tiraspolul spune ca suspectul este banuit ca ar fi comis si alte 5 crime in oras in 2011, 2012 si 2013.

Ruslan MOVA, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE DIN TRANSNISTRIA: "Dupa ce incheiem urmarirea penala vom spune toate motivele care l-au facut sa savarseasca asa o serie de infractiuni grave. Asta nu este doar o dereglarepsihica. Noi vom face tot posibilul ca el sa fie predat justitiei din Transnistria.”

Pe parcursul urmaririi penale, securitatea de la Tiraspol a aflat ca barbatul se ascundea in Rusia, insa, nu l-a putut gasi. Dupa ce a cerut ajutorul autoritatilor de acolo, pe 19 octombrie, barbatul a fost retinut si plasat in izolator.

Ruslan MOVA, SEFUL AFACERILOR INTERNE DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “Mitlinskii Victor Vladimir a fost anuntat in cautare, pentru comiterea unor infractiuni deosebit de grave pe teritoriul transnistrian - atac asupra femeilor tinere, viol, omoruri in serie a femeilor in varsta.”

Presa rusa a scris despre faptul ca maniacul moldovean, a fost retinut la Moscova pentru ca a furat o bicicleta, iar in momentul audierilor, individul le-a spus oamenilor legii ca a ucis sapte oameni. Sase ar fi femei, spunea acesta, iar anul trecut a mai omorat un barbat intr-o statie din capitala rusa. Socati de cele relatate, anchetatorii rusi au inceput sa verifice declaratiile barbatului.