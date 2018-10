Toamna satele Moldovei se ineaca in valuri de fum. Oamenii pun mormanele de frunze cazute pe foc, fara sa tina cont de ca acest lucru este interzis. Inspectorii ecologici au impartit amenzi - VIDEO

Chiar de la primele ore ale diminetii in localitatea Fundurii, din raionul Glodeni, plutea un fum dens ca o ceata. Peisajul nu i-a incantat pe inspectorii ecologici, care au impartit amenzi.

“Iata ca sa stiti, nu se poate sa aprindeti frunzele. Pentru aceasta incalcare o sa fiti amendata. O sa achitati minim 300 de lei amenda.”

Aceasta femeie a adunat mai multe mormane de frunze si le-a dat foc, asa cum face in fiecare an. Ea spune ca nu are alta solutie.

"- Multumesc ca m-ati anuntat, nu am stiut, o sa stiu deja si mai mult no sa fac asa.”

De frica amenzilor, unii sateni au gasit o iesire din situatie.

“- Ce faceti cu frunzele care cad de pe arbori?- Le lasam pe aratura, ca sa fie la anul roada mai mare, eu nu le dau foc le imprastii pe aratura.”

“Eu le adun binisor le pun pe ogor si cand ara tractorul ele nimeresc sub brazde, chiar si la iepuri le dau la oi, sau in saci ca nu am fan.”

Responsabilii de la ecologie spun ca aceasta problema apare in fiecare an si ca deseori initiaza campanii de informare a cetatenilor.

Ion BULMAGA, INSPECTOR SUPERIOR AGENȚIA ECOLOGICĂ: “In cazul in care arderea deseurilor vegetale in campurile agricole care provoaca degradarea resurselor de sol amenzile osciliaza de la 3000 la 4500 de lei .” -Cu parere de rau populatia republicii Molova nu conoaste despre valoare energetica care o are acest tip de deseuri.”

Ecologistii recomanda oamenilor sa ingroape frunzele in pamant, ca ingrasaminte pentru sol, decat sa le dea foc.