Toamna se numara gropile in capitala. Drumarii au inceput sa carpeasca craterele formate pe strazile principale, iar responsabilii de la Exdrupo spun ca de la an la an avem mai putine gropi. Ce spun soferii - VIDEO

VIDEO in curand

Drumarii munceau astazi de zor, chiar daca afara abia de erau 7 grade.

“Daca e plus 10 grade se poate de lucrat 100 de procente. Ei aduc asfaltul de la fabrica la 180 de grade, probleme nu o sa apara.”

Drumarii spun ca in acest an avem mai putine gropi, avand in vedere ca mai multe strazi au fost reparate din talpa.

“Foarte putine gropi, calitatea de asfalt face mult. Cu cat calitatea de asfalt e mai buna cu atat tine mai mult.”

Nu de aceeasi parere sunt soferii.

“Ca in fiecare an, ei spun ca tot sunt mai putine gropi, dar de fapt ele sunt tot mai multe si mai multe. Nu am vazut nici o schimbare ca sa fie mai putine.”

“Sunt foarte multe gauri, crapaturi. Pe strada Socoleni e dezastru, eu acolo traiesc. Care merge vreodata pe acolo sa se fereasca de acel drum ca iti cad dintii din gura.”

“Gropi sunt destule. Plombeaza, treceti pe Sadoveanu ce fel de lucrari fac, nu e calitativ, pentru ca nu pun asfaltul cum trebuie.”

“Cred ca pana la prima ploaie sau primul inghet gropile o sa fie iar neplombate.”

Potrivit celor de la Exdrupo, plombarea de toamna a inceput mai tarziu, pentru ca drumarii au reparat alte drumuri foarte avariate.

Dumitru CIORNII, SEF PRODUCTIE EXDRUPO: “Dar pentru orice eventualitate timp de 10 zile vom prelua carote din acel sector pentru a ne asigura ca am atins acel indice de calitate.”

Plombarea gropilor a inceput pe cele mai importante strazi, iar de maine drumarii vor incepe sa carpeasca gropille de pe strazile secundare. Lucrarile vor dura pana la sfarsitul saptamanii, iar pentru aceasta din bugetul municipal s-a alocat jumatate de milion de lei.