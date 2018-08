Toate drumurile duc la...mare. Randuri kilometrice la vamele de la Palanca si Tudora - VIDEO/GALERIE FOTO

Sute de masini care au pornit spre Ucraina stau ore in sir in vamile Tudora si Palanca. Oamenii spun ca de vina sunt vamesii din Ucraina. Serviciul Vamal afirma ca in aceasta perioada fluxul de calatori este mai mare, intrucat moldovenii au parte de o minivacanta de Ziua Independentei. Prin urmare numarul vamesilor a fost suplimentat.