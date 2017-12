Toate sectiile de la Insititul Mamei si Copilului au fost reparate. Ultima a fost inaugurata astazi, iar fara banii oferiti de guvernul roman, proiectul ar fi esuat, spun autoritatile. Cum arata aceasta - VIDEO

In ultimii doi ani guvernul roman a bagat peste 2,6 milioane de euro in Institutul Mamei si Copilului. In total au fost reparate din talpa, la standarde europene, 11 sectii pentru copii. Astazi a fost inaugurata ultima sectie. Autoritatile de la noi recunoscut ca fara ajutorul tarii vecine, proiectul ar fi esuat.