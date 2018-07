Tone de gunoi ticsite, de aproape un deceniu, intr-un apartament din Anenii Noi. Vecinii au descoperit mizeria abia cand proprietarul locuintei a fost gasit mort in casa: autoritatile refuza sa evacueze deseurile - VIDEO

Aceasta priveliste dezolanta nu este o groapa de gunoi, ci apartamentul in care un barbat si-a trait aproape 40 de ani din viata. In luna mai, in muntii de mizerie acesta si-a gasit sfarsitul. Locuia singur, iar vecinii au fost cei care au inceput sa aiba banuieli cand au simtit ca din apartament vine un miros ingrozitor.

-”Usa iata doar asa se deschidea, restul era gunoi. Toti politistii care erau sus au fugit afara sa vomite. -Doar din coridorul acesta a fost un tractor de gunoi si din bucatarie tot un tractor.”

Peretii casei i-au fost mormant mai mult de doua saptamani, timp in care cadavrul s-a descompus. Vecinii spun ca dupa doua luni de cand corpul a fost ridicat, mirosul nu a disparut.

- Nu a putut sa-l gaseasca in tot gunoiul. Doua ceasuri s-au chinuit ca sa-l scoata din gunoi.” -Unde s-a descompus, cum a curs, locul asa si sta”.

-Cainele latra toata noaptea ca simte miros de mort, noi oamenii ce sa mai spunem” .

Cu greu realizezi ca acesta, de fapt, e un dormitor, iar tonele de deseuri ii serveau drept saltea pentru somn. Barbatul nu avea canalizare, iar nevoile si le facea in sticlele care au impanzit locuinta. Apartamentul nu era conectata nici la gaz, apa sau lumina.

-”Se ducea cu rucsacul in spate, cu rucsacul venea, dar ce aducea noi nu am stiut.”

-”A facut din apartament veceu.”

Vecinii se plang ca viata le-a devenit un calvar. Mustele stau lipite de blocul lor, iar sobolanii misuna ca la ei acasa.

- La bucatarie fug. Poate sa se porneasca si altceva, nu doar sobolani. Se va porni maine moimaine si viermi.”

Pentru a scapa de mirosul greoi, acestia au spart geamul ferestrei asa incat in apartament sa patrunda aerul.

-”Cand a spart ferestrele toata lumea care era pe afara, toti au vomitat. Copiii timp de o saptamana cand plecau la gradinita, pe drum vomitau.”

Revoltati, oamenii s-au adresat la primaria din Roscani. Primarul a dat indicatii catorva muncitori sa scoata mizeria cu promisiunea ca le va oferi apartamentul aflat la balanta primariei. Dupa ce acestia au aflat ca barbatul are doi copii care ar putea pretinde la mostenire au oprit lucrarile.

-”Au servit bauturi acoolice, umpleau sacii, nu aveau putere sa-i ridice, ii tavaleau pe scari. Sticelel se spargeau si toata scara era numai urina. Dupa asta am spalat toate scarile cu hlorca.”

Femeia care isi are apartamentul chiar sub tonele de gunoi s-a adresat la procuratura si la politie.

-”Acesta e raspunsul ca ei nu au dovezi ce se intampla in apartament si nu poate sa puna primarul ca sa faca acolo curat. Cum nu au dovezi daca tot al lor au fost si l-au luat din casa.”

Isi face griji pentru sanatatea celor doi copii de 4 si 13 ani. Fetita are grave probleme respiratorii, iar medicul i-a spus ca ar fi vorba de o infectie severa.

A spus sa-mi iau copiii si plec, nu, o sa muriti toti trei. Are o tusa pana se inaduse, ieri chiar si a vomitat.”

“Iata sunt petele de la renghen. Am ajuns pana la ingalator care primesc asmaticii si tot nu ii ajuta.”

De cateva saptamani femeia a mers sa locuiasca la o ruda. Spune ca fetita refuza se se mai intoarca in locul care ar trebu sa-i fie casa.

-” Cand o duceam la gradinita imi spunea, mama eu nu ies ca foarte tare pute. Asa de tare pute ca ustura ochii. -Nu am dorinta sa vin acasa.”

Oamenii vor sa dea in judecata autoritatile responsabile. Primarul din localitate nu a fost de gasit pentru a comenta situatia.