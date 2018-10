Tone de mere se strica pe camp pentru ca in acest an avem o productie uriasa de mere. Asta sustine ministrul agriculturii, care a venit cu un indemn catre agricultori: sa investeasca in depozite frigorifice - VIDEO

Tone de mere se strica pe camp pentru ca in acest an avem o productie uriasa de mere. Cel putin asta sustine ministrul agriculturii, care a venit cu un indemn catre agricultori, sa investeasca in depozite frigorifice. Cu frigiderele insa problema celor care au livezi de mere nu se rezolva. Chiar daca fructele se vor pastra mai mult timp, oricum nu vor avea unde sa le vanda.